Stando agli spagnoli di AS, Angelè finito nel mirino del, dove di recente è approdato anche Nicolò Zaniolo. In Turchia il mercato è ancora aperto, ma secondo le indiscrezioni non ci sono possibilità che l'esterno dellapossa cambiare maglia in questi giorni, al massimo se ne parlerà a fine stagione: il futuro del Fideo, legato ai bianconeri solo fino a giugno, appare ancora molto incerto.