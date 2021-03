Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani spazio all'Europa League, con il Milan in copertina sulla prima di Tuttosport: "Diavolo che Milan! Pellegrini-El Shaarawy-Mancini; Roma super". In taglio alto spazio ai bianconeri con le parole di Elkann: "Juve, sto con te. Il futuro sarà tuo". Di spalla la situazione Covid in casa Torino: "Belotti è guarito, ha vinto la partita", e tra i dirigenti: "Galliani e Marotta, non mollate!".