La Juve si trova a vivere uno dei momenti più difficili degli ultimi anni e senza Champions League, ma soprattutto senza i suoi incassi, così l'estate sarà di quelle calde ma per le scelte da prendere. Perché tutto verrà fatto con un'attenzione ancor più forte ai conti dopo che l'ultimo anno ha lasciato strascichi economici importanti.Serviranno idee e scelte forti, con la Juve che ha già effettuato dei passi da non sottovalutare salutando Angel Di Maria e Leandro Paredes, frenando per Adrien Rabiot e non riscattando Arkadiusz Milik. Il tutto in attesa che il ds Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli. Non sarà l’estate degli investimenti pesanti, ma solo delle scelte.