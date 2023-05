Il finale di stagione che lasta vivendo non si potrebbe immaginare neanche in un film horror, iniziato con la penalizzazione dei 10 punti, proseguito poi con la clamorosa sconfitta di Empoli e che potrebbe concludersi in maniera ancora più sconcertante nelle prossime settimane. Ma di problemi ce ne sono anche altri e molti bisognerà affrontarli nelle opportune sedi, che fortunatamente non sono esclusivamente aule dei vari tribunali. Per molti, infatti, servirà una scrivania ed eventualmente una penna, per apporre la propria firma sul rinnovo del contratto, ammesso che questo avvenga.- Già, perchè è difficile ipotizzare questi scenario per quel che riguarda i profili di, con quest'ultimo che è ormai destinato a fare il proprio rientro a Parigi. Diverso lo scenario per il francese, che sta ancora meditando sul suo futuro, ma con la mente ormai dirottata su nuovi fronti. Così come diventa sempre più un'incognita anche il futuro del suo connazionale, per il quale non si è mai parlato di divorzio, ma dove bisognerà lavorare molto sulla sua condizione mentale, ma soprattutto fisica. Il Polpo, infatti, non garantisce sicurezza e continuità nel tempo e questo diventerebbe controproducente per tutti. Chi invece deve ritrovarsi è Manuel, smarritosi in questo ultimo mese e altalenante per tutta la durata della stagione. Anche lui, come Pogba, non dà quelle garanzie di affidabilità in ogni frangente dell'anno. Ecco perchè bisogna lavorare molto e soprattutto, capire come