i. Domani il Sassuolo, poi in settimana il verdetto del collegio di Garanzia del Coni, il ritorno in Europa League contro lo Sporting, la sfida in campionato al Napoli e ancora dopo la gara con l'Inter a San Siro che vale la finale di Coppa Italia.A Torino sanno che i prossimi giorni saranno decisivi, per il presente di questa stagione ma anche ovviamente per il futuro. E le vicende si intrecciano l'une con l'altre. La rincorsa al quarto posto in campionato e le partite che rimangono da qui al termine della Serie A infatti saranno ovviamente condizionate anche dalla conferma o annullamento dei 15 punti di penalizzazione. Senza dimenticareche a prescindere da tutto darebbero un altro senso alla stagione.La sorpresa che in pochi si aspettavano è Gatti, anche se in questo finale di stagione, come riporta il Corriere dello Sport,Non solo loro, il tecnico si auspica anche di ritrovare le migliori versioni di Di Maria, Kostic, Cuadrado e Locatelli, apparsi sottotono nelle ultime uscite. Ci sarà bisogno di tutto per questo finale tutto da vivere.