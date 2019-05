La Juventus conclude la stagione con tre giocatori classe 2000 in campo. E’ accaduto nel secondo tempo del match contro la Sampdoria, quando Manolo Portanova e Nicolussi Caviglia sono entrati in campo, a far compagnia al coetaneo Moise Kean. Un’opportunità preziosa per due talenti che hanno già dimostrato tutte le proprie qualità, dalla Primavera all’Under 23. L’ultima partita della stagione, a Marassi, ha visto protagonisti anche loro: non solo Kean, anche Portanova e Nicolussi, gioielli dal futuro roseo... e magari bianconero.