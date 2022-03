Juve, strada aperta al doppio play? Intanto, Arthur e Locatelli mettono insieme un'altra partita da titolare, allo stesso modo e allo stesso tempo. Cosa possono fare insieme, i due? Possono dividersi i compiti in costruzione, con il brasiliano più centrale e Locatelli quasi da mezzala, in quel 4-4-2 che, con la palla, tende al 4-3-3. L’idea di base è immaginabile: liberare Locatelli da parte dei compiti difensivi e chiedergli di crescere in presenza offensiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.