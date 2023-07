Dusan Vlahovic non è incedibile. In caso di buona offerta può lasciare la Juventus. Stando a quanto riferisce SkySport per Giuntoli il serbo è un giocatore importante, ma che di fronte ad un’offerta irrinunciabile può partire anche per risanare i conti e sbloccare il mercato in entrata. Potrebbe entrare nel circolo di numeri 9 legato allo spostamento di Kylian Mbappe.