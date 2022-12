Sono rientrati quasi tutti alla Continassa, con Max Allegri e latutta che aspettano di riabbracciare solo i finalisti Adrien Rabiot, Leandro Paredes e Angel Di Maria, pronti a contendersi la Coppa del Mondo nella partitissima di domenica. Ma l'allenatore livornese potrà contare sul ritorno alla Continassa di diversi elementi di spessore, tra i quali anche lo smarrito Dusan, ancora- L'ex attaccante della Fiorentina non è infatti riuscito ad esplodere definitivamente, ma soprattutto non ha ancora dimostrato di valere i 70 milioni spesi da Madama appena un anno fa. Ecco perchè dalle parti della Continassa si stanno guardando attorno e non è da escludere che a fronte di un'offerta irrinunciabile la Juve possa lasciar partire DV9. Su di lui c''è infatti una corte serrata, dato chesarebbero pronte a dare battaglia, attualmente in pole position per aggiudcarsi il cartellino qualora la Juve decidesse di lasciarlo partire. Canale preferenziale quello dei Gunners, creato nella passata sessione, prima che il gigante di Belgrado approdasse all'ombra della Mole. Ora però gli scenari potrebbero cambiare nuovamente e