La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul futuro di Nicolò Rovella: “Stesso discorso per un altro Nicolò, Rovella, centrocampista pure lui che però non ha ancora mai indossato la maglia della Juventus: acquistato a gennaio, è stato lasciato in prestito al Genoa (dove con la stessa formula andrà l’esterno Gianluca Frabotta) e in base agli accordi dovrebbe restarci anche la prossima stagione, ma la Juventus ha intenzione di anticipare lo sbarco a Torino per metterlo a disposizione di Allegri”.