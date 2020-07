Come ha scritto Stefano Discreti su Calciomercato.com, "Premesso che a livello di coesistenza tecnico/tattica non sappiamo nemmeno se Cristiano Ronaldo e Messi (da sempre antagonisti) si sopporterebbero, detto ciò, se andiamo a vedere le conseguenze dell’acquisto di CR7 sul bilancio della Juventus degli ultimi 2 anni e la ricerca frenetica di plusvalenze e parametri zero, la risposta è sotto gli occhi di tutti, senza nemmeno girarci troppo intorno. Nulla è impossibile nella vita, ma questa volta ci si va molto vicino e poi Sarri, se vincerà lo scudetto come ormai sempre più probabile, merita sicuramente la conferma sulla panchina della Juventus della prossima stagione dove, con un mercato sicuramente più assecondato alle sue richieste tecnico/tattiche sarà anche lecito chiedere ulteriori miglioramenti sotto il profilo del gioco. E non dimentichiamoci poi che c’è ancora una Champions League da disputare…"