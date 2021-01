5







117 milioni di euro più 31 a stagione di stipendio. Queste le cifre dell'operazione del secolo, che nell'estate 2018 ha trasportato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Un giocatore che ha portato tutto il suo valore tecnico e non solo nella Juve, e che oltre ai record individuali insegue quelli di squadra coi bianconeri. Ma per quanto tempo ancora lo farà? Di sicuro non c'è nulla, e anche per questo non ci concentriamo ancora sull'estate 2022, quando lui avrà 37 anni e scadrà il suo attuale contratto.



Focalizziamoci dunque sul termine di questa stagione, quando di anni Ronaldo ne avrà 36 e si concluderà la sua terza annata a Torino, la prima con Andrea Pirlo in panchina. Nessuno può ancora sapere quali risultati raggiungerà la Juve, ma ciò che sappiamo è che CR7 ad oggi è soddisfatto della sua avventura juventina. Se lo sarà a giugno è tutto da vedere. E la società si rimetterà completamente alla volontà del fuoriclasse portoghese: se se ne vorrà andare sarà ceduto, altrimenti si andrà avanti insieme. A seconda di quale decisione prenderà Ronaldo, si apriranno differenti scenari di mercato per la Juventus. Se lui rimarrà, allora si renderà necessaria almeno una cessione eccellente per monetizzare: Dybala in pole position. Se invece ad andarsene sarà proprio CR7, sarà sgravato notevolmente il monte ingaggi e, a fronte del vuoto che lascerebbe, permetterebbe di investire con più agio.