“È il giocatore più forte del mondo e ce lo teniamo stretto” giura Fabio Paratici, ma alla fine sarà Cristiano Ronaldo a decidere il proprio futuro. Come spiegato dopo l’assegnazione del premio individuale da parte dell’AIC, lui ce la metterà tutta fino all’ultimo giorno in maglia bianconera, che tutti si augurano sia il più lontano possibile. Ma c’è una condizione che potrebbe far saltare il banco senza alcun indugio, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Come riporta Tuttosport, il finale di stagione della Juve sarà decisivo per andare avanti con CR7, che non accetterebbe una stagione senza Champions. Nel frattempo, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain guardano da lontano, interessate.