Tra i vari Fagioli, Miretti e Rovella, in casa Juventus c'è un altro talentoso centrocampista pronto a spiccare il volo: Filippo Ranocchia. Il classe 2001, come riferito da Calciomercato.com, è pronto a essere blindato dalla società bianconera con un contratto fino al 2026. L'ottima stagione a Vicenza non è passata inosservata: non solo alla Continassa, ma anche agli occhi di mezza Serie A.



IN SERIE A - L'idea della Juve, infatti, è ora quella di far proseguire la crescita di Ranocchia con un altro prestito, ma stavolta in Serie A. Una possibilità già emersa a gennaio, quando il Vicenza si oppose. Ora però il salto appare inevitabile e su Ranocchia si è già scatenata un'asta: dal Verona al Bologna, fino a Lecce ed Empoli, la squadra che sembra più decisa ad andare fino in fondo.