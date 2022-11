La straordinaria condizione di forma di Adrien Rabiot ha inevitabilmente attirato su di se le attenzioni di molte big d'Europa e proprio per questo, nella prossima stagione potrebbero anche non bastare i 10 milioni all'anno per il rinnovo del contratto. Bisognerà dunque sedersi attorno ad un tavolo e discuterne, ma per fare questo si attenderà ovviamente la fine dei Mondiali, dopdichè si inierà a 'ragionare'.