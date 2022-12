E' ripreso il cammino della Juventus, radunatosi da ieri al quartier generale della Continassa per ricominciare gli allenamenti in attesa che tornino tutti i giocatori ancora impegnati con le varie nazionali per i Mondiali. Le maggiori attenzioni sono rivolte al cammino dell'Argentina e della Francia, dove sono impegnati i vari Paredes, Di Maria e Rabiot, con quest'ultimo che sta incantando anche con la maglia dei Blues. Tanto da aver attirato su di se le attenzioni di molti club europei, intenzionati più che mai a discutere su quello che sarà il suo futuo.- Prima della spezione in Qatar, la madre agente Veronique aveva fatto sapere che per rinnovare il suo contratto con Madama sarebbero serviti almeno 10 milioni a stagione. Cifra che i bianconeri non sno disposti a riconoscere al francese e che di conseguenza, fanno presagire ad un divorzio praticamente certo in estate.- Ecco perchè Rabiot avrebbe iniziato a guardarsi attorno, sperando di trovare qualcuno che soddisfi le sue esigenze economiche. Risorse che potrebbe trovare in Premier, dove diversi club stanno seguendo le sue tracce da diverse settimane. Manchestersono infatti pronte a darsi battaglia a giugno, qualora il francese decidesse di lasciare la Mole.