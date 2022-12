Con il trascorrere delle ore il futuro di Adrien Rabiot si fa sempre più lontano dalla Juventus, con il calciatore che andrà in scadenza a giugno e che ha praticamente totale potere decisionale della situazione. In caso di mancato rinnovo le offerte non mancherebbero, dato che in Premier sono pronti a darsi battaglia pur di assicurarselo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, oltre ai due Manchester su di lui ci sono anche Arsenal e Chelsea.