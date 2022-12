Quella di ieri tra Argentina e Francia è stata forse una delle più belle partite di calcio mai registrate nella storia di questo sport, con i due Re indiscussi Messi e Mbappè che hanno letteralmente rubato la scena. Doppietta per l'argentino e tripletta per l'Enfant Prodige, secondo giocatore in assoluto ad aver realizzato una tripletta ad una finale Mondiale. Ma vanno evidenziate anche le prestazioni di altri componenti, soprattutto nelle file dell'Argentina, trascinati da un Angel Di Maria in perfetto stato di grazia e che fino alla sua permanenza in campo stava dando un senso unico alla gara. Non è stato dello stesso rendimento l'altro bianconero impegnato, Adrien Rabiot. Il centrocampista ha si propiziato la giocata che ha portato al momentaneo 2-2 di Mbappè, ma non ha fatto intravedere grandi spunti o giocate che hanno caratterizzato questa sua prima parte di stagione.- Questo però non condizionerà quelle che saranno le sue scelte future, perchè se iloriginale dovesse essere quello visto in questa prima parte di stagione, è inevitabile pensare che la concorrenza sarà elevata. Dall'hanno già acceso le prime sirene da diverso tempo, con i duee ilche sono pronte a dare il via ad una vera e propria asta. Difficile, se non impossibile la sua permanenza all'ombra della Mole, dato che Madama non avrebbe intenzione di accontentarlo sulla richiesta economica di 10 milioni di euro a stagione.- Cifra che potrebbe ottenere senza patemi dai club di Premier, pronti a soddisfarlo in caso di firma sul contratto. Ma in queste ore sarebbe emersa anche un'altra pretendente, perchè come riportato dal Corriere dello Sport, ilsembra intenzionato a fare sul serio, tanto da avero iniziato a sondare già il terreno per un eventuale trattativa futura.