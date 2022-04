Il futuro in bianconero di Adrien Rabiot è in bilico. Il giocatore è in scadenza nel 2023 e questa sarebbe l'ultima estate per monetizzare dalla sua cessione. Come riporta il Corriere dello Sport però resta da sciogliere il nodo dell'ingaggio perchè il francese attualmente percepisce 7 milioni a stagione. La decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri che dovrà capire se trattenere il francese offrendogli un rinnovo o cederlo.