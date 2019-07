Il Real Madrid sta studiando il colpo Paul Pogba. I rumors che hanno avvolto il futuro del centrocampista francese, non smettono di rimbalzare e, dall'Inghilterra, si parla di un filo diretto che collega Madrid con Manchester, passando però prima da Napoli. Napoli? Sì, perché come riporta il Daily Mirror, grazie ai 40 milioni per James Rodriguez richiesti a De Laurentiis, a cui si aggiungerebbe il tesoretto per la cessione di Lucas Vazquez all'Arsenal, i blancos avrebbero mente e portafogli sgombri per tentare l'affondo per Pogba. I "se" sono ancora tanti, ma ne basterebbe risolvere uno per creare un effetto domino che prenderebbe controtempo la Juventus.