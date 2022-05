Tanto movimento anche in uscita. Come riporta Tuttosport, agli addii certi di Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, è pronto ad aggiungersi Alvaro Morata. L’Atletico non fa sconti sul riscatto (35 milioni) e a quelle cifre i bianconeri non hanno intenzione di confermare lo spagnolo. Tra gli eredi c’è sempre Giacomo Raspadori del Sassuolo.