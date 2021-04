Dopo un inizio di stagione sorprendentemente positivo, il livello delle prestazioni di Morata è nettamente calato e ora la Juventus è impegnata a fare le proprie valutazioni sul suo futuro. La punta, eri nel derby, è stata protagonista dell'ennesima partita deludente. Secondo quanto riporta As, infatti, la dirigenza bianconera non sarebbe più così propensa a rinnovare il suo prestito e sborsare 10 milioni all'Atletico Madrid. La Vecchia Signora è intenzionata a rinnovare la rosa e tagliare i costi e per questo lo spagnolo sarebbe ora nella lista dei sacrificabili.