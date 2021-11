Il futuro di Morata alla Juventus è in bilico. La decisione per la prossima stagione è uno dei temi di cui si discute dalle parti della Continassa. Secondo quanto riporta calciomercato.com: "Futuro in bilico per Alvaro Morata. Dopo aver speso 20 milioni per averlo in prestito dall'Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, la Juve potrebbe non riscattarlo (la cifra fissata è di 35 milioni di euro) in caso di arrivo di un nuovo attaccante in estate. Ora dipenderà molto dallo spagnolo, che in questi mesi dovrà convincere i bianconeri a investire su di lui."