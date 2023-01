Il futuro di Westonè sempre più in bilico. Sembra possa essere sempre più lontano da Torino, già in questo calciomercato invernale. Il centrocampista sembra essere il maggior indiziato tra i giocatori agli ordini di Massimilianoa lasciare Madama. Per il centrocampista sirene dalla Premier League, in particolare dal. Inizialmente su di lui anche l'interesse di Bournemouth e Aston Villa, poi sfumato.Il Leeds fa sul serio. Vuole Weston. Dal canto suo il centrocampista americano avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club. Il nodo però è sulla formula di trasferimento.La Juventus vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto. Il club di Premier, dall'altro lato, starebbe valutando per il diritto di riscatto. Una volta sciolto questo nodo la trattativa potrebbe essere in discesa.