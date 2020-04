3









Il mercato è generalmente un rebus, ma con questa emergenza causata dal Coronavirus diventerà ancor più articolato. La prossima finestra aprirà tardi, verosimilmente, e questo avrà contraccolpi inevitabili sui prossimi acquisti di luglio. Uno su tutti, il gioiello del Parma, Dejan Kulusevski promesso sposo alla Juve per la prossima stagione.



Il direttore legale della FIFA Emilio Garcia SIlvero aveva dichiarato a tal proposito: "Le finestre di trasferimento non saranno le stesse e i giocatori non potranno essere tesserati. Il 1 luglio non si aprirà il mercato. Se una cessione si conclude il 30 giugno teoricamente il giocatore dovrebbe tornare al suo club di origine, però la finestra di tesseramento non sarà aperta, quindi l’affare non verrebbe elaborato”. Per quanto riguarda i giocatori in prestito "Torneranno alle loro squadre ma non potranno scendere in campo”.



Una situazione molto complessa quindi e sulla quale c'è ancora poca chiarezza anche dagli organi competenti. Diviso tra Parma e Juventus, un rebus capire quindi quando arriverà a Torino e sopratutto quando effettivamente potrà essere a disposizione dl tecnico Maurizio Sarri. Al momento perciò se il campionato riprenderà Kulusevski potrebbe tornare a Torino il 30 giugno e non essere a disposizione nè di Juve nè di Parma fino alla prossima stagione. C'è poi sempre la possibilità di un accordo tra Juve e Parma che permetta al neo acquisto bianconero di poter giocare fino al termine della stagione al Parma. Infine la terza possibilità dipenderà da un eventuale altra decisione della UEFA che al momento non è pronosticabile oppure la decisione della UEFA stessa di prolungare automaticamente i prestiti dei giocatori al 30 giugno fino al termine della stagione. Intanto sui social lo svedese si allena e si prepara per la prossima ripresa degli allenamenti e del campionato.



