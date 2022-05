Antonio Conte "blinda" Dejan Kulusevski. L'allenatore degli Spurs non ha dubbi, lo svedese "è un giocatore del Tottenham al 100%". "Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto" ha sostenuto il tecnico, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di Premier League contro il Liverpool. Nessun dubbio, insomma, sull'ex Juve. Approdato a Londra durante il mercato di gennaio, il classe 2000 ha subito fatto breccia nel cuore di compagni e tifosi, rendendosi protagonista di ottime prestazioni condite fin da subito da gol e assist decisivi.



La formula del suo trasferimento era stata quella di un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni al raggiungimento di determinate condizioni. Un tesoretto, questo, che potrebbe entrare nelle casse bianconere ben prima del previsto, già al termine della stagione in corso, magari per essere reinvestito sul mercato. A spingere per questa soluzione lo stesso Antonio Conte, sempre più "innamorato" del talento di Kulusevski, che vuole tenersi stretto già da ora. E ora, per la Juve, il rischio che la cessione dello svedese diventi un rimpianto è sempre più concreto.