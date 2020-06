3









La Juventus guarda al futuro e Sami Khedira, centrocampista tedesco dei bianconeri, potrebbe non farne parte. Eppure, come riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione dell'ex Real Madrid appare molto complicata in questo momento, visto il suo ingaggio elevato: con il contratto in scadenza nel 2021, Khedira guadagna 6 milioni di euro, uno scoglio per molte delle pretendenti del trentatreenne - che in questa stagione non ha dimostrato un brillante stato di forma.