Moise Kean sta ampiamente deludendo le aspettative. Era tornato alla Juventus in estate dall'Everton che aveva deciso già di metterlo sul mercato. I bianconeri hanno riportato a Torino Moise con un prestito per due stagioni. I numeri parlano e ad oggi in stagione l'attaccante ha collezionato 35 presenze con 2 assist e 5 reti, deludente. Nonostante ciò sembra essere lui il predestinato ad affiancare Dusan Vlahovic domani sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.



FUTURO - Il futuro di Moise è intrecciato a quello di un altro azzurro: Giacomo Raspadori. Come riporta Calciomercato.com la Vecchia Signora in estate proverà ad arrivare al giocatore del Sassuolo per cui c'è in atto già una vera e propria trattativa. Già la scorsa estate Cherubini ha provato a portarlo a Torino ma i tempi erano stretti ed ha ripiegato su Moise Kean. I tempi sono diversi ora e la Juventus può provare ad arrivare a Raspadori. Servirà la collaborazione però di Mino Raiola, agente di Kean che dovrà trovargli una nuova sistemazione. Così la Juventus risparmierebbe 30 milioni.