Come racconta Calciomercato.com, allacontinuano a credere in, non possono fare altrimenti, pur sapendo che in caso di offerta giusta potrebbe partire senza troppi rimpianti: la scorsa estate è stato l'attaccante a respingere quelle arrivate, troppo poco il Nottingham Forest per le sue ambizioni, che sono quelle di un giocatore che si sente più grande di quanto lo vedano gli altri e che quindi punta solo a grandi squadre.