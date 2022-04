2









Moise Kean continua a non convincere la società bianconera. Per questo non è scontato che resti a Torino anche la prossima stagione, nonostante l'accordo di prestito biennale con l'Everton. Stando a quanto riporta Calciomercato.com i bianconeri vorrebbero lasciar partire Kean e il sostituto ideale già individuato dalla società torinese sarebbe Giacomo Raspadori del Sassuolo.