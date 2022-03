Il cartellino del numero 18 bianconero Moise Kean è ancora di proprietà dell'Everton. Il prestito dell'attaccante è biennale ma potrebbe cambiare a breve. Come riporta il Corriere dello Sport di oggi la Juventus non sarebbe convinta delle prestazioni dell'attaccante e soprattutto del suo rendimento in fase realizzativa. Per questo motivo Federico Cherubini starebbe cercando una via d'uscita per il riscatto con l'Everton,