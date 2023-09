Il futuro di Iling-Junior è sempre più in bilico, dopo che la Juve aveva provato a venderlo già nella sessione estiva. L'esterno inglese non sembra trovare spazio a sufficienza con Allegri e stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, potrebbe partire anche nella finestra invernale. Su di lui c'è il forte interesse dei club inglesi, che non avrebbero difficoltà a strappare un assegno di 15/20 milioni di euro.