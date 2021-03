La Juventus sta inseguendo diversi obiettivi di mercato per completare il processo di rinnovamento dell'organico. Uno di questi è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che potrebbe essere il giusto metronomo per la Juve. Il club neroverde chiede 40 milioni di euro e la trattativa la scorsa estate si è arenata. Fabio Paratici potrebbe pensare a una contropartita tecnica per convincere il Sassuolo a cedere Locatelli, e secondo Tuttosport questa "pedina di scambio" può rispondere al nome di Gianluca Frabotta, terzino sinistro promosso l'anno scorso dalla Juve Under 23 che però ha mostrato in prima squadra alcuni limiti quando si alza il livello degli avversari.