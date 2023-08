Stando a Gazzetta.it, ladeve ancora definire con esattezza il prossimo futuro di, che questa mattina si è presentato a Torino per le visite mediche propedeutiche alla firma del nuovo contratto. Il difensore classe 2003 acquistato dal Valencia piace a, che lo vorrebbero in prestito, ma per lui non è ancora da escludere l'ipotesi di una tappa in: molto dipenderà anche dal destino di Tarik, prossimo a lasciare i bianconeri a titolo definitivo.