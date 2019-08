Il termine del mercato inglese non ha messo la parola fine alla calda estate di Paulo Dybala. Il numero dieci della Juve è stato prima accostato al Manchester United poi al Tottenham. In entrambi i casi le trattative non sono andate come voleva la dirigenza bianconera: l’argentino ha rifiutato Manchester e la Juve, trovatasi senza alternative, ha chiuso al suo trasferimento agli Spurs. Però il mercato in Italia è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Come dichiarato da Sport Mediaset, le ipotesi di trasferimento che rimangono in piedi per l’attaccante argentino sono PSG e Bayern Monaco. L’ipotesi Inter è da scartare a propri. Andrea Agnelli ha posto il suo veto. Non vuole rinforzare ulteriormente i nerazzurri dopo l’acquisto di Lukaku.