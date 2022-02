Una delle questioni che terrà banco in casa Juventus nella prossima sessione di calciomercato è certamente quella legata al futuro di Matthijs de Ligt. In questo senso le parole pronunciate da Mino Raiola lo scorso dicembre - "È pronto per un nuovo passo - sono uno spartiacque importante. Ma dall'altro lato c'è da sottolineare come il giovane, ma già leader, olandese, non abbia mai manifestato apertamente l'intenzione di cambiare aria. De Ligt a Torino sta bene, si sente a casa e questo è un ottimo segnale per la dirigenza bianconera. IN BILICO - Ma attenzione al mercato. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, una spinta importante alla permanenza dell'olandese sarebbe un prolungamento del contratto in scadenza nel 2024: la trattativa però non è ancora iniziata e peseranno anche i piani di Raiola sul suo assistito. Se de Ligt non dovesse rinnovare, aggiunge Calciomercato.com, sarà messo sul mercato. Su di lui c'è il Chelsea in pole position, mentre non trova riscontro la presenza di una clausola a favore del Barcellona da 75 milioni. Una cifra che tuttavia potrebbe far breccia nella Juventus e convincerla ad aprire una trattativa.