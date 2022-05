Il Besikstas non riscatterà Miralem Pjanic, che quindi farà ritorno al Barcellona. Il giocatore bosniaco è stato chiesto dal Napoli. Questo, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe aprire alla trattativa dei Blaugrana per arrivare al difensore partenopeo Kalidou Koulibaly. In questo caso il Barcellona abbandonerebbe definitivamente la pista che porta a Matthijs de Ligt.