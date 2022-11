In questo ultimo mese la Juve sembra aver finalmente ritrovato anche il vero Juan Cuadrado, quasi sempre 'assente' nelle prime uscite stagionali, a causa di prestazioni che lo facevano sembrare un lontano parente rispetto a quelli a cui siamo stati abituati nelle stagioni precedenti. Ma ci sono ancora molte ombre su quello che sarà il suo futuro, con il contratto in scadenza al termine della stagione e con la società della Continassa che fino ad oggi non ha avviato contatti con il suo entourage per capire se ci sia la volontà di proseguire i rapporti o dirsi addio.