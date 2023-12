. Non ci sono dubbi riguardo al fatto che il suo nuovo posto sarà alla Continassa con un ruolo nuovo. Sarà dirigente e lo farà con competenza, con cognizione di causa. Perché Chiellini non è il classico ex calciatore che pensa di passare dal campo alla scrivania per diritto acquisito, lui ha sempre continuato a studiare per tutta la carriera meritandosi anche la laurea magistrale in Business Administration. E non era un luogo comune quello che di chi sosteneva fosse già un dirigente-giocatore negli ultimi anni di Juve, sottolinea calciomercato.com. Sarà lui il primo ex giocatore a portare la quota di juventinità calcistica in dirigenza, con il compito di fare da collante tra le scrivanie e l'area sportiva: un ruolo ancora da definire nella forma definitiva eppure già pronto. È solo questione di tempo, magari di qualche dettaglio pure piuttosto piccolo.