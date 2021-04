1









Accostato alla Juventus, Eduardo Camavinga sarà uno dei nomi che infiammerà le prossime sessioni di mercato. Il club che più ha mostrato interesse per il centrocampista francese del Rennes è stato il Real Madrid, con Zinedine Zidane primo sponsor per scagliare l’offensiva. Proprio per questo, la strategia del colpo dipende dal futuro del tecnico. Stando a quanto riporta As, nel caso di addio di Zidane, le priorità dei Blancos potrebbero cambiare, rimettendo in carreggiata altre pretendenti come Chelsea e Manchester United.