Il futuro di Leonardo, ora, potrebbe dipendere anche da... Hugo. Stando a Sky Sport, infatti, in questo momento laè forte sul portiere francese del Tottenham, ma se riuscisse ad acquistarlo finirebbe con tutta probabilità per chiudere le porte all'ex capitano della, per una questione puramente economica. Il difensore, oltre che dai biancocelesti, è corteggiato anche dall', a cui deve una risposta in tempi brevi.