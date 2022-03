Sul fronte rinnovi di contratto, non c'è solo la situazione di Paulo Dybala a tenere banco. Infatti, tra i calciatori in scadenza c'è anche Federico Bernardeschi. Il suo futuro è in bilico perché, nonostante il desiderio del calciatore sia quello di rimanere, l'offerta al ribasso della Juventus non convince pienamente e, per questo, l'ipotesi che le strade, in estate, si dividano non è così improbabile.