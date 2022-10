Era solo il 28 agosto del 2021, ma l'allarme era già scattato., neopromosso, usciva con 3 punti incredibili, aprendo la crisi della Juventus. Per raddrizzare la classifica ci vollero mesi, pian piano la squadra riuscì a risalire fino al quarto posto, permettendosi il ritorno in Champions League, l'obiettivo minimo stagionale.UNContinuità benedetta: è ciò che servì alla Juve per tornare in alto. Ed è ciò che serve adesso ai bianconeri per risalire la china, per tentare il miracolo in Champions League, per eliminare, per Allegri, la prima eliminazione alla fase a gironi della sua carriera. Ecco perché il tecnico si giocherà tutto o quasi nei prossimi giorni. Precisamente in 5 giorni, a partire dalla sfida di domani con l'Empoli e arrivando alla gara all in di martedì sera a Lisbona, contro il Benfica.Come racconta Gazzetta, la sfida di martedì può segnare in particolare il primo fallimento stagionale della Juventus e di Allegri, ma allo stesso tempo può ridare un barlume di speranza oltreconfine alla banda bianconera. La situazione nel girone è quasi disperata, la Juve è a 3 punti con il Maccabi e distante 5 lunghezze da Benfica e Psg, appaiate in testa. Se qualcuna lascia punti per strada col Maccabi, allora la storia può cambiare...