Ancora in bilico il futuro di molti giocatori, come ad esempio Alex Sandro, in scadenza a giugno ma con una clausola di rinnovo in caso di 40 presenze stagionali, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il brasiliano è fermo a quota 34, ma a prescindere dal raggiungimento di questo numero potrebbe rimanere a Torino. Questo perché la con il nuovo ruolo nel 3-5-2, l'ex Porto si è dimostrato utile. In questo modo, la Juve rimanderebbe l'investimento per un difensore centrale mancino, scrive il quotidiano.