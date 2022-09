Si completa oggi il giro di rientri alla Continassa dopo gli impegni nazionali. Gli ultimi a tornare ad allenarsi sono, insieme ache, però, sarà squalificato contro il. Squadra al completo, o quasi, per Allegri che contro i felsinei cerca la vittoria e una svolta per una stagione cominciata nel peggiore dei modi.A chi affidarsi? Molto probabile, secondo Tuttosport, che si riparta dal duo d’attaccoche hanno già dimostrato di poter coesistere e tornano motivati e carichi dalle nazionali, in particolar modo il serbo. Dietro di loro una linea di 5 centrocampisti e 3 difensori. È nella linea mediana che il tecnico livornese sta pensando ad alcuni cambi. Crescono, infatti, le quotazioni diin mezzo al campo ecome quinto di destra., come detto, rientrano oggi, a soli due giorni dalla partita e dopo un lungo viaggio. Probabile, inoltre, la titolarità di, al posto di, anche lui di rientro ieri dagli USA, o di unnon al massimo della forma dopo il problema alla caviglia avvertito in Under 21., da chi non ha dovuto volare da una parte all’altra del mondo, sulle energie fresche, per battere ile approcciarsi al meglio alla sfida decisiva contro il, che è già da dentro o fuori.