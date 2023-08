. Contattato dalle parti di Craven Cottage per il dopo Mitrovic (partito per l'Arabia), è stato Marco Silva, allenatore degli inglesi, a dire stop. Intervenuto in conferenza stampa, infatti, ha spiegato: "Non è una soluzione per noi. Non mi piace parlare di giocatori, ma voglio chiarire questa situazione". Parole che potrebbero aver preso in contropiede anche i dirigenti stessi, così alla Juve ora restano tre alternative.La prima porta in Spagna, a Siviglia, anche se l'offerta è quella di un prestito con una parte di ingaggio pagata dalla Juventus. Affare complesso con queste modalità, ma che potrebbe prendere presto altre strade, soprattutto con l'avvicinarsi della chiusura del mercato. Sempre viva la pista Roma, per cui resta un nome spendibile. E poi, c'è il Monaco. Dopo Zakaria, dalla Juve ecco anche un attaccante: la candidatura di Moise può rinforzarsi a stretto giro di posta.