Il mercato della Juve entra sempre più nel vivo e in queste ore si stanno discutendo diverse trattative, soprattuto in chiave cessioni. Uno dei giocatori che potrebbe abbandonare Torino è il baby argentino Matias Soulè, sul quale c'è da tempo l'interesse del Frosinone. Il club ciociaro, infatti, stando a quanto riportato da Sky avrebbe delle serie intenzioni di andare fino in fondo a questa trattativa e la dimostrazione arriva anche dalla presenza del ds Angelozzi sulle tribune dello Stadium nel match di questa sera.