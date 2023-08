La Juve continua a lavorare sul mercato e dopo aver perfezionato le cessioni di Rovella e Pellegrini, si prepara ad affrontare un'altra uscita. Il nome in questione è quello di Matias Soulè, corteggiato da tempo dalla Salernitana, ma sul quale è forte l'interesse del Frosinone. Il ds gialloblù Angelozzi lo ha visionato attentamente nella sfida tra la Juventus A e la Next Gen e non si esclude che possa presentare un'offerta ufficiale nei prossimi giorni.