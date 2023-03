Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio di ieri (0-0) in casa del Borussia Monchengladbach, il tecnico delChristianha fatto anche un accenno al match di giovedì sera in casa della, valido per l'andata degli ottavi di finale di. Ecco le sue parole: "In genere è il 'Gladbach che gioca in certi palcoscenici, ora però sarà il Friburgo ad affrontare la Juventus. I ragazzi hanno fatto un lavoro talmente buono che ora possiamo andare a Torino. È davvero incredibile".