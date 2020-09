4









Weekend di passione. E trattative. Siamo allo snodo cruciale dell'estate di Gonzalo Higuain, e quindi della Juventus. Il fratello e agente del Pipita, Nicolas, è arrivato a Torino durante il fine settimana appena trascorso. E adesso si tratta: sul tavolo la risoluzione del contratto, o magari solo la buonuscita. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, resiste infatti la possibilità che si arrivi a una cessione diretta al prossimo club.



INIZIA LA TRATTATIVA - Del resto, Nicolas Higuain l'aveva detto: sarebbe arrivato in Italia appena possibile, non era semplice dato il momento e la chiusura delle frontiere. Ecco, detto... e fatto: per CM, "un primo incontro dovrebbe essere andato in scena già oggi, altri ce ne saranno nelle prossime ore e si andrà avanti fino a quando non verrà trovato un accordo definitivo". Cosa succederà? Sul piatto ci sono 9 milioni netti, che poi è la richiesta del Pipita: sono 7,5 milioni dell'ultimo anno di contratto e 1,5 milioni per quel che riguarda il compenso congelato nella passata stagione. Il giocatore li vorrebbe tutti, incontrando chiaramente l'opposizione dei bianconeri. Intanto, è a un passo l'intesa con l'Inter Miami...